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В Украине состоянием на 9:00 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 947 случаев;
Волынская область - 851 случай;
Днепропетровская область - 920 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 673 случая;
Закарпатская область - 1124 случая;
Запорожская область - 425 случаев;
Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
Кировоградская область - 495 случаев;
Киев - 2793 случая;
Киевская область - 1517 случаев;
Львовская область - 1513 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 282 случая;
Одесская область - 861 случай;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1588 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1131 случай;
Харьковская область - 981 случай;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 386 случаев;
Черновицкая область - 3201 случай;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 140 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 тысяч 995 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться уже менее чем через месяц. Однако все будет зависеть от того, является ли инфекция сезонной.
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В Украине состоянием на 9:00 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 947 случаев;
Волынская область - 851 случай;
Днепропетровская область - 920 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 673 случая;
Закарпатская область - 1124 случая;
Запорожская область - 425 случаев;
Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
Кировоградская область - 495 случаев;
Киев - 2793 случая;
Киевская область - 1517 случаев;
Львовская область - 1513 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 282 случая;
Одесская область - 861 случай;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1588 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1131 случай;
Харьковская область - 981 случай;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 386 случаев;
Черновицкая область - 3201 случай;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 140 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 тысяч 995 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться уже менее чем через месяц. Однако все будет зависеть от того, является ли инфекция сезонной.