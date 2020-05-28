В Украине состоянием на 9:00 28 мая зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 669 летальных, 8 тысяч 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 947 случаев;

Волынская область - 851 случай;

Днепропетровская область - 920 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 673 случая;

Закарпатская область - 1124 случая;

Запорожская область - 425 случаев;

Ивано-Франковская область - 1339 случаев;

Кировоградская область - 495 случаев;

Киев - 2793 случая;

Киевская область - 1517 случаев;

Львовская область - 1513 случаев;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 282 случая;

Одесская область - 861 случай;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1588 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1131 случай;

Харьковская область - 981 случай;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 386 случаев;

Черновицкая область - 3201 случай;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 тысяч 995 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться уже менее чем через месяц. Однако все будет зависеть от того, является ли инфекция сезонной.