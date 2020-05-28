В Николаеве, из-за дождя, который идет с самого утра, городские магистрали, улицы и проспекты уходят под воду, ливневки не справляются с потоком воды.

Об этом сообщают НикВести.

В Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку.

По прогнозам синоптиков дождь в Николаеве будет продолжаться до обеда.

Отметим, что на сегодня 28 мая, в Николаевской области объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что Николаеве после вчерашнего дождя затопило в очередной раз спорткомплекс «Трудовые резервы», работники комплекса вместе с юными воспитанниками своими силами убирали воду.