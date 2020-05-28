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В Николаеве, из-за дождя, который идет с самого утра, городские магистрали, улицы и проспекты уходят под воду, ливневки не справляются с потоком воды.
Об этом сообщают НикВести.
В Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку.
По прогнозам синоптиков дождь в Николаеве будет продолжаться до обеда.
Отметим, что на сегодня 28 мая, в Николаевской области объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, что Николаеве после вчерашнего дождя затопило в очередной раз спорткомплекс «Трудовые резервы», работники комплекса вместе с юными воспитанниками своими силами убирали воду.
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В Николаеве, из-за дождя, который идет с самого утра, городские магистрали, улицы и проспекты уходят под воду, ливневки не справляются с потоком воды.
Об этом сообщают НикВести.
В Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку.
По прогнозам синоптиков дождь в Николаеве будет продолжаться до обеда.
Отметим, что на сегодня 28 мая, в Николаевской области объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, что Николаеве после вчерашнего дождя затопило в очередной раз спорткомплекс «Трудовые резервы», работники комплекса вместе с юными воспитанниками своими силами убирали воду.