В Новобугском районном суде вынесли приговор 55-летнему жителю Баштанского района, который развращал двух несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

— Так в судебном заседании доказано, что обвиняемый в августе 2015 года, воспользовавшись отсутствием жизненного опыта у девушек, вошел к ним в доверие и совершил в отношении них развратные действия сексуального характера, направленные на физическое и моральное развращение детей. Новобугский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, - сказано в сообщении.

Ранее, в Николаевской области суд приговорил к 13 годам тюрьмы жителя Вознесенска, который систематически насиловал свою 11-летнюю дочь.