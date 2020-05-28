|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:03
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|04:54
|Заход солнца:
|20:56
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.9 грн
В Новобугском районном суде вынесли приговор 55-летнему жителю Баштанского района, который развращал двух несовершеннолетних девочек.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Так в судебном заседании доказано, что обвиняемый в августе 2015 года, воспользовавшись отсутствием жизненного опыта у девушек, вошел к ним в доверие и совершил в отношении них развратные действия сексуального характера, направленные на физическое и моральное развращение детей. Новобугский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, - сказано в сообщении.
Ранее, в Николаевской области суд приговорил к 13 годам тюрьмы жителя Вознесенска, который систематически насиловал свою 11-летнюю дочь.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В Новобугском районном суде вынесли приговор 55-летнему жителю Баштанского района, который развращал двух несовершеннолетних девочек.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Так в судебном заседании доказано, что обвиняемый в августе 2015 года, воспользовавшись отсутствием жизненного опыта у девушек, вошел к ним в доверие и совершил в отношении них развратные действия сексуального характера, направленные на физическое и моральное развращение детей. Новобугский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, - сказано в сообщении.
Ранее, в Николаевской области суд приговорил к 13 годам тюрьмы жителя Вознесенска, который систематически насиловал свою 11-летнюю дочь.