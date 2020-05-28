Федеральный судья постановил, что спасательная компания из Атланты (Джорджия, США) RMS Titanic Inc., может осуществить экспедицию на затонувший «Титаник», чтобы поднять на поверхность радио, которое экипаж использовал для отправки сигналов о бедствии.

Об этом сооюбщают Буквы.

Компания RMS Titanic Inc. планирует отправить удаленное управляемое устройство (ROV) в люкс Marconi – комнату, из которой операторы рассылали запросы на азбуке Морзе после того, как судно врезалось в айсберг 108 лет назад. ROV RMS Titanic, Inc. будет контролироваться операторами на лодке, плавающей над местом крушения.

Судья постановил, что у радио достаточно «исторической, образовательной, научной и культурной ценности», чтобы осуществить эту экспедицию.

— Если бы не это радио, не могли бы быть отправлены сигналы бедствия, никто бы не выжил, и мы бы никогда бы не нашли «Титаник», – сказал Бреттон Ханчак, президент RMS Titanic, Inc. В комментарии изданию.

Решение суда отменило постановление 2000 года, запрещающее компании врезаться в корпус судна. Но, 20 лет суд разрешил экспедицию.

Миссия должна состояться в конце августа или сентябре, если это безопасно в условиях пандемии коронавируса.

Это не первое глубоководное погружение RMS Titanic Inc. У компании были права на спасение кораблекрушения с 1980-х годов, и ранее она собрала более 5000 пластин, ноты, заколки для шляп, украшения с корабля и другие артефакты кораблекрушений с помощью экспедиций ROV.

Напомним, 15 апреля 1912 пассажирский лайнер «Титаник» в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса – из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.

Напомним, что обломки легендарного затонувшего корабля «Титаник» получат международную защиту в соответствии с соглашением между США и Великобританией.