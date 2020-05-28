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Ежегодный Марш Равенства KyivPride в этому году пройдет в онлайн-формате в связи карантином из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщили в Facebook организаторы мероприятия.
Организаторы KyivPride объявили, что в связи с карантином в этом году вместо традиционных лекций, мастер-классов и Марша Равенства будет проведена серия онлайн-мероприятий о ЛГБТ+ и прайд-движении в Украине и в мире.
Ивенты будут каждые выходные проходить в течение следующего месяца на диджитал-платформах и в соцсетях. Первое мероприятие запланировано на 6 июня.
«Гостями мероприятий станут прайд-активистки и активисты, квир-деятели и деятельницы, представители и представительницы ЛГБТ+ субсообществ и союзники/союзницы, которые разделяют ценности свободы и равенства для каждого и каждой. Темы событий «ПрайдОнлайн» разработаны на основе запроса нашего ЛГБТ+ сообщества: начиная от истории прайд-движения, продолжая темой каминг-аута, завершая квир-вечеринками и еще много важного для видимости и борьбы за права даже в условиях карантина», — сообщают организаторы.
В настоящее время идет подготовка специальной студии для прямых эфиров.
Также в KyivPride анонсировали проведение первого в истории онлайн-Марша Равенства. О том, в каком формате пройдет мероприятие, намерены проинформировать позднее.
Напомним, в прошлом году Президента Украины Владимира Зеленского призвали присоединиться к Маршу равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества.
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Ежегодный Марш Равенства KyivPride в этому году пройдет в онлайн-формате в связи карантином из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщили в Facebook организаторы мероприятия.
Организаторы KyivPride объявили, что в связи с карантином в этом году вместо традиционных лекций, мастер-классов и Марша Равенства будет проведена серия онлайн-мероприятий о ЛГБТ+ и прайд-движении в Украине и в мире.
Ивенты будут каждые выходные проходить в течение следующего месяца на диджитал-платформах и в соцсетях. Первое мероприятие запланировано на 6 июня.
«Гостями мероприятий станут прайд-активистки и активисты, квир-деятели и деятельницы, представители и представительницы ЛГБТ+ субсообществ и союзники/союзницы, которые разделяют ценности свободы и равенства для каждого и каждой. Темы событий «ПрайдОнлайн» разработаны на основе запроса нашего ЛГБТ+ сообщества: начиная от истории прайд-движения, продолжая темой каминг-аута, завершая квир-вечеринками и еще много важного для видимости и борьбы за права даже в условиях карантина», — сообщают организаторы.
В настоящее время идет подготовка специальной студии для прямых эфиров.
Также в KyivPride анонсировали проведение первого в истории онлайн-Марша Равенства. О том, в каком формате пройдет мероприятие, намерены проинформировать позднее.
Напомним, в прошлом году Президента Украины Владимира Зеленского призвали присоединиться к Маршу равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества.