В Латинской Америке около 14 миллионов людей могут остаться без еды, из-за пандемии коронавируса, это число в четыре раза выше чем было в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН считают, что от пандемии в мире более всех пострадает Латинская Америка, так как число голодающих может вырасти до 14 миллионов. В 2019 году там от недоедания страдало 3,4 миллиона людей. В ООН опасаются, что к концу года всего в мире это количество может вырасти на 130 миллионов человек.

Однако в ООН учитывают только те 11 стран, где работают представители организации. К примеру в Венесуэле, где в 2019 году голодало около 9 миллионов людей, официального присутствия ООН нет. Эксперты ООН призывают государства региона расширить гуманитарную помощь населению, включив те слои населения, которые обычно не считаются нуждающимися.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения уже назвали Латинскую Америку новым центром пандемии коронавируса. Так, Бразилия по количеству заражений коронавирусом обогнала США.

Ранее в ООН сообщили, что около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода.