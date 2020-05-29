Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что авиасообщение между Австрией и Украиной могут возобновить уже с 23 июня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам авиасообщение восстановят в случае, если к тому времени обе страны откроются друг для друга.

— Относительно ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени «откроются» друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан. Желание такое есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии, - сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и Австрии Себастьян Курц договорились об открытии совместной границы с 15 июня.