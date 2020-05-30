Сегодня, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX совершит вторую попытку запуска космического корабля Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту.

Это первый пилотируемый испытательный полет частной компании к Международной космической станции (МКС). Запуск космического корабля Crew Dragon с мыса Канаверал во Флориде должна обеспечить ракета Falcon 9.

Этот корабль должен доставить на МКС двух американских астронавтов, Боба Бенкена и Дага Херли.

По плану, через несколько минут после запуска отошедшая от Falcon 9 первая ступень должна приземлиться на плавучей посадочной площадке SpaceX в океане. Площадка "будет плавать" недалеко от космодрома.

Сам полет продлится 19 часов. Компания SpaceX разработала корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. Корабли этой серии планируют использовать для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый запуск Crew Dragon был произведен в марте 2019 года, тогда корабль успешно достиг МКС в беспилотном режиме и вернулся на Землю.

Известно, что у данного события будет сразу несколько важных аспектов:

— это первый пилотируемый полет компании Илона Маска SpaceX, поскольку до этого она отправляла в космос только груз, а не людей;

— это испытание для космического корабля Crew Dragon, который компания SpaceX несколько лет готовила для NASA;

— с 8 июля 2011 года США не запускала шаттлы со своей территории, а все полеты на МКС совершались совместно с Россией, таким образом Илон Маск и его компания возобновляет отправку людей в космос.

Напомним, что первая попытка запуска сорвалась 27 мая из-за плохих погодных условий.