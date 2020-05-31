Мэр Киева Виталий Кличко вместе с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером поздравили киевлян с Днем города.

Видео с поздравлением мэр разместил на своей странице в Facebook.

На видео под песню «Як тебе не любити, Києве мій» открываются виды Киева: парки, мосты, муралы, улицы города.

Также показано, как Кличко якобы учит Арнольда Шварценеггера словам песни, а он их повторяет.

— Друзья, поздравляю вас с Днем Киева! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! — написал Виталий Кличко.

Сегодня, 31 мая, Киев празднует День города. Ему исполнилось 1538 лет.