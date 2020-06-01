В Николаеве полицейские задержали группу наркодилеров и ликвидировали канал сбыта амфетамина, во время обысков правоохранители изъяли психотропов на 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полции Николаевской области.

Так, 29 мая следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений с оперативниками Управления стратегических расследований в Николаевской области в сопровождении бойцов КОРД и «Дозор» Госпогранслужбы под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли преступную деятельность группировки из трех злоумышленников, которые изготавливали и сбывали амфетамин в особо крупных размерах.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области Руслана Усманова, при проведении обысков по месту жительства фигурантов в их автомобилях и в гаражах правоохранители изъяли фасованный амфетамин общим весом более 100 г, ингредиенты для его изготовления и весы, а также банковские карточки, мобильные телефоны. Изготавливали амфетамин злоумышленники по месту жительства одного из фигурантов.

— Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигуранты, ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление, задержаны в порядке статьи 208 УПК, по согласованию с прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Следствие продолжается, проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления.

Напомним, в начале мая 2020 года николаевские правоохранители задержали межрегиональную группу наркодельцов с ежемесячным денежным оборотом около двух миллионов гривен.