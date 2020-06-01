Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передаёт Лига.
— Более точные данные в течение недели озвучим, - пообещал Владислав Криклий.
Он уточнил, что пока что из-за эпидемиологической ситуации не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией.
— Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация, - подчеркнул Владислав Криклий.
По его словам, сейчас работают над возобновлением как внутренних, так и международных рейсов. При этом Криклий отметил, что внутреннее авиасообщение могут возобновить раньше.
Криклий также добавил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.
— Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, а через три-четыре часа уже можно будет выходить в город, - рассказал Владислав Криклий.
Напомним, что посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что авиасообщение между Австрией и Украиной могут возобновить уже с 23 июня.
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Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передаёт Лига.
— Более точные данные в течение недели озвучим, - пообещал Владислав Криклий.
Он уточнил, что пока что из-за эпидемиологической ситуации не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией.
— Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация, - подчеркнул Владислав Криклий.
По его словам, сейчас работают над возобновлением как внутренних, так и международных рейсов. При этом Криклий отметил, что внутреннее авиасообщение могут возобновить раньше.
Криклий также добавил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.
— Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, а через три-четыре часа уже можно будет выходить в город, - рассказал Владислав Криклий.
Напомним, что посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что авиасообщение между Австрией и Украиной могут возобновить уже с 23 июня.