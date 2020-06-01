Сегодня, 1 июня, у здания парламента около 30 человек устроили митинг против пересмотра языкового закона.

Об этом сообщает LB.ua.

27 мая в интервью изданию Главком спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке, который был принят в апреле 2019 года нужно менять.

Активисты, которых возмутили слова Дмитрия Разумкова, принесли под Раду российские лапти. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами Наш язык - наше оружие, Займитесь делом, а не языком, Разумкова - на Ростов, Не уважаешь язык - езжай в Ростов, Разумков, суши лапти.

Верховная Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка. В соответствии с законом, лицо, которое намерено обрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком.

В то же время норма о том, что требования к уровню владения государственным языком, необходимому для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, вступает в силу через 2 года после вступления в силу закона. Также на два года отложено вступление в силу нормы о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для обретения гражданства Украины.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

В декабре 2019 года в Венецианской комиссии постановили, что в законе Украины о государственном языке отсутствует баланс между укреплением украинского языка и защитой языков национальных меньшинств.