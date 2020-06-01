В Южной Африке 1 июня частично сняли ограничения на продажу алкоголя, которые действовали два месяца в рамках борьбы с COVID-19. Люди образуют огромные очереди в магазины с алкоголем.

Об этом сообщает BBC.

Запрет продавать алкоголь должен была помочь правоохранителями и врачам сосредоточиться на борьбе с коронавируса. Отмечается, что в Южной Африке существует проблемы с насилием во время алкогольного опьянения.

В то же время пивовары и виноделы жаловались, что они не могут работать.

Так, с 1 июня возобновляется продажа алкоголя. Все желающие могут приобрести его с 9:00 до 17:00 во все дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Алкоголь позволяют пить только дома, а не на улице.

Власти страны призвали не спешить в магазины, чтобы не создавать очереди. В то же время пользователи в соцсетях делятся фотографиями и видео очередей за алкоголем.

Напомним, в Харькове в первое утро смягчения карантина возле парикмахерских образовались очереди.