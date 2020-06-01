Заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень сообщил, что во Львовской области карантинные ограничения продлены до 5 июня.

Об этом он рассказал на брифинге сегодня 1 июня,сообщают в пресс-службе Львовской ОГА.

— Только что, состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято решение продлить карантин до 5 июня, - сказал он.

По словам Тараса Греня, основанием для такого решения является то, что на сегодня во Львовской области показатель инцидентности составляет 13,5 единиц, что означает, что у комиссии нет правовых оснований говорить о послаблении карантина.

Отмечается, что во Львове показатель инцидентности составляет 27,3, а в районах области – 7. Он добавил, что пока этот показатель в области будет превышать 12 единиц, нельзя послаблять режим карантина.

— У нас нет возможности разделить Львов и область и пока во Львове показатель будет на уровне 27,3, у комиссии нет оснований говорить о послаблении карантина, - сказал он.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 1 июня зафиксировано 24 тысячи 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 718 летальных, 9 тысяч 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.