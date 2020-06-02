У сотрудника аппарата Министерства здравоохранения Украины вчера, 1 июня, зафиксировали первый случай заражения корорнавирусом.
Об этом в ходе брифинга сообщил сегодня, 2 июня, министр здравоохранеия Максим Степанов.
— Вчера, в аппарате МОЗ был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной болезнью. Сразу, в соответствии с утвержденными МОЗ алгоритмами, был определен круг контактных лиц, проведено тестирование, какое-то количество людей отправят на самоизоляцию, - рассказал Максим Степанов.
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У сотрудника аппарата Министерства здравоохранения Украины вчера, 1 июня, зафиксировали первый случай заражения корорнавирусом.
Об этом в ходе брифинга сообщил сегодня, 2 июня, министр здравоохранеия Максим Степанов.
— Вчера, в аппарате МОЗ был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной болезнью. Сразу, в соответствии с утвержденными МОЗ алгоритмами, был определен круг контактных лиц, проведено тестирование, какое-то количество людей отправят на самоизоляцию, - рассказал Максим Степанов.