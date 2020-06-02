Жителю Вишневого, который вчера, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как сообщают в прокуратуре его действия квалифицированы по части 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

— По словам задержанного своими действиями он хотел привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровском районном суде Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.