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Жителю Вишневого, который вчера, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении.
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.
Как сообщают в прокуратуре его действия квалифицированы по части 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).
— По словам задержанного своими действиями он хотел привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровском районном суде Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.
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Жителю Вишневого, который вчера, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении.
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.
Как сообщают в прокуратуре его действия квалифицированы по части 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).
— По словам задержанного своими действиями он хотел привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровском районном суде Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.