Формулы-1 опубликовала расписание первых восьми этапов сезона 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Все они пройдут в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Чемпионата мира стартует двумя гонками в Австрии (3-5 и 10-12 июля). Затем команды отправятся в Венгрию, где 17-19 июля пройдет третий этап. Четвертый и пятый этапы запланированы в Великобритании с 31 июля по 2 августа и 7-9 августа. Шестой этап проведут в Испании 14-16 августа, седьмой - в Бельгии (28-30 августа), а восьмой - в Италии (4-6 сентября).

Отмечается, что расписание дальнейших этапов будет объявлено позднее. Согласно регламенту, восемь Гран-при являются минимальным необходимым количеством этапов, чтобы чемпионат мира считался состоявшимся. Всего Формула-1 надеется провести 15-18 этапов.