В Мариуполе контрразведка СБУ задержала экс-боевика из группы Безлера, который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на Донбассе.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

В 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группы российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. В группировке он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

— По заданию «Беса» боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые «признания» он фиксировал на камеру и размещал на сайтах «Л/ДНР» и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов. Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы. В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины. Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера, - сообщают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что во время обысков по месту жительства террориста правоохранители изъяли материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

— Террористу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия, - сказано в сообщении.

В феврале 2019 года прокуратура подготовила сообщение о подозрении экс-главарю боевиков «ДНР», гражданину России Игорю Безлеру, известному под позывным «Бес». По его приказам оккупанты пытали украинских пленных.