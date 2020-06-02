В Харькове задержали двух киевлян, которые «продавали» должность главы Харьковской ОГА и должность главы Главного управления государственной налоговой службы в Харьковской области.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам задержание проходило в одном из харьковских ресторанов.

— Только что в ресторане «Ла Страда» в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области. Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 миллион долларов. Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела, - сообщил Алексей Кучер.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области работники полиции задержали злоумышленников 2 июня во время получения части денег от пострадавших.

В полиции отмечают, что в октябре прошлого года неустановленные лица завладели деньгами заявительницы за проведение агитации и лоббирования интересов в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах.

По данному факту 23 марта 2020 года полиция завела уголовное дело по части 2 статьи 15 части 4 статьи 190, части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения досудебного расследования правоохранители установили, что в начале октября 2019 года знакомая потерпевшей предложила ей попробовать себя в политике в качестве кандидата в народные депутаты Украины.

— Женщина пообещала, что вместе с мужем будут способствовать лоббированию интересов заявителя при проведении агитации, формирования избирательной программы, привлечение СМИ, в том числе вступления в партию и оформлении документов. Женщины договорились встретиться в Киеве для подробного разговора. 10 октября 2019 года пострадавшая в столице передала в качестве задатка 60 тысяч долларов США. Однако кандидатом Верховной Рады она так и не стала и не участвовала в избирательной гонке, - сообщили в полиции.

30 апреля 2020 года потерпевшая еще раз встретилась со злоумышленниками в Киеве по поводу возвращения своих денег. На этот раз они предложили ее спутнику за 1 миллион долларов США стать губернатором Харьковской области и за 100 тысяч долларов найти кандидатуру на должность руководителя Государственной фискальной службы в Харьковской области. В качестве задатка мошенники просили им передать частями 500 тысяч долларов США.

— 2 июня правоохранители в кафе по улице Клочковской при получении первой части денег в сумме 150 тысяч долларов США задержали жителей Киева. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время следственные действия продолжаются, - сообщают в полиции.

Напомним, 25 февраля, Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией задержали мошенника, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации.

