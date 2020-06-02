Австрийские власти представили план перестройки дома, где родился Адольф Гитлер в 1889 году, который предусматривает превращение его в полицейский участок, чтобы сделать здание непривлекательной для паломничества людей, прославляющих нацистского диктатора.

Об этом сообщает Европейская правда.

Дизайн выполнен австрийскими архитекторами Marte. Marte обошел 11 конкурентов в тендере Министерства внутренних дел, объявленном чиновниками во вторник. Ожидается, что реконструкция будет завершена примерно в конце 2022 года и обойдется примерно в 5 млн евро.

Капитальный ремонт следует за многолетним спором о собственности и будущем использовании дома в Браунау-ам-Инне, на границе с Германией, который был решен в 2017 году, когда Высший суд Австрии постановил, что правительство имеет право экспроприировать здание после того, как его владелец отказался продать его.

Предложение о сносе дома отвергли, и в ноябре правительство объявило, что полиция будет использовать это здание. В нем разместятся региональное командование и полицейский участок.

— Некоторые могут спросить, правильно ли размещать там полицию? Это действительно наилучшее применение. Полиция является хранителем основных свобод. Сотрудники полиции видят себя партнерами граждан и теми, кто защищает свободу, право на собрания и свободу слова, - добавил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.