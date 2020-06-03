Один из крупнейших канадских мобильных операторов Bell заключил контракт на создание сети 5G со шведской корпорацией Ericsson в противовес китайскому Huawei.

Об этом говорится в распространенном Bell пресс-релизе.

— Bell Canada объявляет, что Ericsson предоставит оборудование сети радиодоступа (RAN) для национальной беспроводной сети 5G от Bell, — отмечается в сообщении.

Это решение показывает, что два из трех основных канадских операторов мобильной связи не будут использовать оборудование Huawei в своих сетях, поскольку Rogers, конкурент Bell, еще два года тому назад объявил о подобном решении. Зато третий канадский национальный оператор Telus все же решил заключить контракт с Huawei, хотя только на поставку оборудования для антенн, передающих сигнал на телефоны, но не в качестве основы сети.

— Ericsson, действующий поставщик беспроводных технологий 4G LTE и других для Bell, уже заключил 92 коммерческих 5G контракта с операторами связи по всему миру. Ericsson — первая компания, запустившая коммерческие 5G сети на четырех континентах, — отметили в пресс-службе.

Решение Bell знаковое еще и тем, что сейчас оборудование Huawei уже используется в отдельных элементах его сети.

В Швеции 24 мая телекоммуникационная группа Tele2 запустила первую в стране общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G).

Напомним, что запуск технологии скоростной передачи данных 5G в Украине возможен уже с 2020 года.