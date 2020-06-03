Исполнительная служба Министерства юстиции сняла арест с коммерческих счетов Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые были заблокированы более трех месяцев из-за долга бывшей НТКУ перед Euronews. Общественный вещатель начинает погашение долга из собственного бюджета.

Как сообщил Суспільному председатель правления НСТУ Зураб Аласания, компания надеется полностью погасить долг Euronews за 10 дней.

— Я надеюсь, в течение десяти дней мы закроем долг, даст нам возможность вновь работать с грантовыми проэктам и выплатить зарплаты внештатным работникам, - сказал он.

Как говорится в официальном заявлении компании, 1 июня АО Евроньюс попросило исполнительную службу вернуть ему документ, обязывающий принудительно взимать средства с НСТУ, чтобы дать возможность компании погасить долг самостоятельно, а не из-за блокирования счетов и принудительное взыскание исполнительной службой.

На следующий день отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста снял арест со счетов НСТУ.

По словам председателя правления НСТУ, после того как в Euronews отозвали производства, государственный Укргазбанк может свободно проводить операции со средствами из бюджета НСТУ, предназначенными для погашения долга.

Общественный вещатель начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании.

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы «Суспільного».