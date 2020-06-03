Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2450, которым хотят разрешить украинским гражданам добровольно менять собственное отчество.

Такой проект закона 3 июня поддержали 247 народных депутатов, передаёт Громадське.

Согласно пояснительной записке, действующее сегодня законодательство Украины относительно свободно позволяет менять имя или фамилию. Однако прямо не предусматривает право изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей Конституции Украины.

Депутаты утверждают, что наличие этого пробела подтверждается решением Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины», в котором установили нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом того, что эти положения законодательства Украины сформулированы недостаточно четко.

— Проект закона разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины» и устранения пробелов, существующих между нормами гражданского и семейного кодексов Украины, о возможности изменения физическим лицом отчества, - говорится в документе.

В то же время при обсуждении некоторые парламентарии заявили, что принятие этого закона может обернуться коллапсом, когда в избирательных списках появляться кандидаты с одинаковыми фамилией, именем и отчеством.

Отмечается, что реализация положений законопроекта не требует финансовых расходов из государственного бюджета.

В законопроекте предлагают внести изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволят лицам от 14 лет по собственному усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Напомним, что Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также в государственном приложении «Штрафы ПДД» есть информация о размещении на карте камер автофиксации нарушений.