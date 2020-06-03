Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в страну будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку об отрицательном ответе лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщают Новости-Грузия.

Выступая в парламенте страны Георгий Гахария пояснил, что под открытием туристического сезона в Грузии с 1 июля подразумевается так называемый «чистый коридор», а не бесконтрольный въезд иностранцев.

— У въезжающего в Грузию туриста должен быть анализ актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не впустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила, сообщил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Грузия смягчает карантин из-за пандемии коронавируса и планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля.