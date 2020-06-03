Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые признал ошибкой предложенный им подход в борьбе с коронавирусом, предполагающий отказ от жесткого карантина.

Об этом он заявил в интервью «SverigesRadio», сообщает LB. ua.

Он отметил, что с самого начала Швеции следовало бы принять более масштабные меры против распространения вируса. Сейчас, на основе имеющихся знаний о SARS-CoV-2 и COVID-19, по его словам было правильно следовать стратегии других стран во время пандемии.

Тем не менее он подчеркнул, что Швеция все равно бы «выбрала нечто среднее» между тем, что сделало большинство стран Европы, и нынешней стратегией.

«Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», — сказал Андерс Тенгелл.

Как уточняет радиостанция, в общей сложности в Швеции от коронавируса скончались более 4 тысяч человек, сейчас прирост этого показателя составляет около 50 человек в день.

Напомним, в МОЗ Украины заявили, что по состоянию на утро 2 июня Киев и еще 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.