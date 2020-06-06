Модный дом Chanel в понедельник, 8 июня, проведет онлайн-показ круизной коллекции 2021.

Показ под названием «Balade en Méditerranée» («Прогулка по Средиземному морю») начнется в 12:00 по парижскому времени (11:00 по Киеву).

Будучи вынужденным отменить запланированное круизное шоу в Капри (Италия) из-за пандемии коронавируса, модный дом решил сделать цифровую презентацию новой коллекции.

Отмечается, что Chanel станет первым крупным французским брендом, который представит свою коллекцию в Интернете.

Напомним, что в 2019 году в Париже (Франция) состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире моды – показ круизной коллекции модного дома Chanel.