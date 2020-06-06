Запрет на международные авиарейсы в Польше, введенный в связи с пандемией коронавируса, будет продлен до 16 июня.

Об этом пишет «Слово и дело».

— В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020, - говорится в распоряжении Совета министров, опубликованном в пятницу, 5 июня.

Напомним, что Департамент транспорта США выдал распоряжение о запрете китайским авиакомпаниям летать в Соединенные Штаты в связи с эскалацией торговой и дипломатической напряженности между двумя странами.