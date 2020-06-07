Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога семерым участникам банды полицейских, которая действовала в Павлограде (Днепропетровская область).

Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В состав банды вошли начальник, заместитель начальника, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов правоохранители заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбыт наркотических средств, оружия и прочее), осуществляя в отношении их психологическое давление и насилие. Это делалось для «повышения показателей в работе полиции».

За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотические вещества, а в дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

Полицейские подозреваются в совершении правонарушений по ряду статей: создание преступной организации, превышение служебных полномочий, совершение краж, незаконное обращение с оружием, а также незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств (часть 1 статьи 255, часть 2 статьи 365, часть 4 статьи 27, часть 2 статьи 185, часть 1 статьи 263 и часть 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины).

Как проинформировали в пресс-службе МВД Украины, после разоблачения банды Павлоградский отдел полиции и его четыре подразделения расформировали и назначили временное руководство. Всех сотрудников отдела вывели за штат.

Проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли противоправную деятельность преступной организации под руководством начальника одного из горотделов Нацполиции Днепропетровского региона.