В Степовом Николаевской области работники и пенсионеры госпредприятия «Племрепродуктор «Степовое» второй день подряд собираются на акции протеста. Они утверждают, что руководство специально затягивает процесс распаевания земель.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Сегодня предприятие имеет немалый задолженности по зарплатам и налогам перед громадой. В хозяйстве работает чуть больше 150 человек. При этом в сельсовете рассказали, что 1300 жителей, а это почти все село, имеют право на получение земельного участка. Это. Только 212 степовчан получили землю.

— У людей уже заканчивается терпение. Наш совхоз пришел в упадок, довели «до ручки», обанкротили полностью. Люди не получают зарплаты по два-три месяца. Мы хотим, чтобы всем людям дали паи, как нам положено. Этот вопрос откладывается и ничего не решается, — рассказала бывшая работница ГП Вера Рачок.

Работник «Степового» Андрей Калинищук сообщил журналистам, что в 2013 году большая часть коллектива проголосовала за распаевание. За 7 лет процесс так и не произошел.

— На эту землю положили глаз руководители из области, может, и Киева, чтобы себе ее «пригрести» и нас оставить без земли. Упрекают нас каждый раз, когда мы начинаем за нее бороться, почему мы это не сделали (распаевали, — прим.) 20 лет назад, — отметила сотрудница госпредприятия Галина Бервина.

Из-за того, что за последние несколько лет руководство ГП менялось три раза, приходилось наново делать документы. По странному стечению обстоятельств, в новой технической документации, которую сделали недавно, появились неточности.

— Есть 11 актов для разграничения земель. Но, почему-то, там оказались ошибки — границы земель предприятия наложились на границы земель сельского совета. Туда попал стадион, посадки, дороги, — рассказал глава инициативной группы Сергей Задорожнюк.

Сельчане заявили, что будут устраивать акции, пока власть их не услышит.

— Осенью еще действовал предыдущий закон. Теперь его приостановили. А мы «попадаем». Мы дальше не знаем, что будет. И нам надо бороться. Таких предприятий, как у нас, 450 по Украине. Нам надо объединяться и добиваться своих прав. Потому что сотни тысяч украинцев останутся без земли. Нас просто не видит власть, — подчеркнул Андрей Калинищук.

Участники сегодняшней акции под конец сборов решили пойти к директору ГП Владимиру Тенику. Его на месте не оказалось. Журналистам он пояснил по телефону, что находится в Киеве, заявив, что всячески способствует распаеванию земель.

— Напишем на Фонд госимущества письмо и будем смотреть его ответ. Это наш собственник. Мы только десять дней назад зарегистрировали Статут, — сказал он.

Работники и пенсионеры хозяйства убеждены, что надеяться им не на кого.

— Мы понимаем, что нет закона о приватизации, о распаевании. Мы ждем этот закон. Но мы понимаем, что нас ничего хорошего не ждет. Потому что мы видим, что село, которое когда-то было цветущее, развивалось, пришло в упадок. Люди положили здесь жизнь, здоровье, — резюмировала представительница инициативной группы Надежда Ткаленко.

Напомним, единый имущественный комплекс государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» готовят к приватизации. Так, Фонд государственного имущества стал новым собственником предприятия 29 мая этого года. При этом налоговый долг предприятия по состоянию на 1 мая составляет 3 миллиона 347 тысяч 560 гривен.

В январе этого года во время сборов трудового коллектива жителей Степового возмутило, что губернатор обманул их, они заявили о том, что пора «поднимать бунт и перекрывать дороги».

Однако, как стало известно, в это время Александр Стадник, а также народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасечный, избранный по мажоритарному округу, в который входит и Степовое, находились на конференции Федерации футбола Николаевской области, которая проходила в отеле «Reikartz».

Также во время сборов коллектива руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что с предприятия будут уволены люди, которые «не нужны», но отказался озвучить конкретную цифру. Стоит отметить, что гарантированное право получить свою долю имеют действующие работники предприятия и пенсионеры из их числа (то есть те, кто ушел на пенсию, закончив трудовую деятельность на ГП «Степовое»). Уволенные же до распаевывания земли не смогут претендовать на участок, чего и опасаютсяч местные жители.