В Николаевской области зарегистрировано превышение исторических максимумов температуры — в дальнейшем ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.

— На Николаевщине период жаркой погоды завершается превышением исторических максимумов температуры. В дальнейшем характер погоды изменится. Под влиянием поля пониженного давления в ближайшие дни начнутся грозовые дожди, - говорится в сообщении.

Завтра днём ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура днём в Николаеве достигнет 31-33°.

— Ближайшей ночью осадков не ожидается, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, в Николаеве ночью 18-20°, днем 31-33°. Остаётся чрезвычайный уровень пожарной опасности 5-го класса, - говорится в сообщении.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair объявил о возобновлении с 1 июля более 20 маршрутов в/из Украины в рамках летнего расписания компании на 2020 год.