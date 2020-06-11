Правительство рассматривает возможность усиления карантина в Украине, если количество больных COVID-19 будет гиперболически расти более чем в 10 областях.

Об этом на пресс конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает hromadske.

«Если в критическом количестве областей произойдет ситуация, что приведет к росту, то есть в 10 и более областях, и если будем видеть гиперболический рост заболеваемости, — это будет поводом для принятия решения об усилении карантина в государстве. От этого никто не застрахован», — сказал премьер.

Он добавил, что сейчас в Украине «относительное ухудшение» ситуации с коронавирусом. Отметим, что за минувшие сутки обнаружили почти 700 новых случаев.

«Мы каждый день видим колебания. Мы понимаем, как этим управлять», — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, адаптивный карантин дает областной и местной власти все инструменты для управления карантином. Денис Шмыгаль сказал, что адаптивный карантин действенный, поэтому в ближайшее время правительство не будет менять систему управления карантином.

Отметим, что на сегодняшний день плохие показатели демонстрируют Киев, Киевская, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Ранее в Волынской и Донецкой областях отменили ослабления карантинных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. Усиление карантина в этих регионах демонстрирует ответственность местной власти.