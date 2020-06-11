В микрорайоне Фрегат города Первомайск Николаевской области активисты собственными силами приводят в порядок заброшенное озеро.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Инициатором движения является житель Первомайска Андрей Чередниченко, который уже несколько лет облагораживает территорию вокруг озера и разводит в нем рыб. Активисты разгоняли компании наркоманов, расчищали поросли, убирали территорию, зарыбливали водоем.

— Сейчас в планах — возобновления стока к озеру для того, чтобы можно было «сыграть» уровнем воды и избавиться от зарослей камыша. В будущем также планируем увеличивать популяцию амура, который естественным образом будет уменьшать заросли камыша, — рассказал Андрей Чередниченко.

Сейчас в озере больше 500 мальков линя и карпа. Прижились и водоплавающие птицы — отдыхающие их подкармливают и пытаются охранять от варваров.

Проблемой остается стихийная свалка, с которой местные активисты пытаются бороться.

— Хотелось бы напомнить нашей местной власти о несанкционированной мусорной свалке, которое образовалось в левом хвосте озера в микрорайоне фрегат. Нам обещали, что будут прилагаться усилия в ее преодолении, но я не вижу каких-либо потуг в выполнении этих обещаний, — отметил активист.

Коммунальщики отрицают обвинения и утверждают, что в позапрошлом году организовывали здесь уборку. Они сообщили, что свалку образовали местные жители, которые живут рядом с озером. Им уже делали предписания о нарушении порядка.

Напомним, в Новой Богдановке местные жители собственными силами ремонтируют и обустраивают речной причал.