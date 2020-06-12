Компания Amazon ввела однолетний запрет на использование полицией своего программного обеспечения для распознавания лиц на фоне протестов в США.

Об этом пишут Буквы ссылаясь на заявление компании.

В среду, 10 июня, компания Amazon заявила, что вводит однолетний мораторий на использование полицией своего программного обеспечения Amazon Rekognition для распознавания лиц.

При этом Amazon продолжит разрешать использование технологии клиентами, которые помогают правоохранительным органам находить жертв торговли людьми.

— Мы вводим однолетний мораторий на использование полицией технологии распознавания лиц Amazon. Мы продолжим разрешать таким организациям, как Thorn, Международный центр пропавших и эксплуатируемых детей и Marinus Analytics, использовать Amazon Rekognition для помощи жертвам торговли людьми и воссоединения пропавших детей с их семьями, — заявили в компании.

Говоря о введении моратория компания подчеркнула, что настаивает на введении правил, обеспечивающих использование программного обеспечения с соблюдением этических норм.

— Мы выступаем за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этичное использование технологии распознавания лиц, и в последние дни Конгресс, похоже, готов принять этот вызов. Мы надеемся, что этот однолетний мораторий даст Конгрессу достаточно времени для внедрения соответствующих правил, и мы готовы помочь, если потребуется, — отметили в компании.

Как отмечает агентство Reuters, это решение было принято после продолжительных дискуссий между Amazon и активистами-правозащитниками. Активисты выразили обеспокоенность по поводу того, что эта технология может быть использована правоохранителями для несправедливых арестов демонстрантов.

Напомним, Facebook Inc заявила, что не нашла доказательств скоординированного иностранного вмешательства в свои платформы с целью влияния на американские протесты против расизма.