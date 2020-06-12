Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненную стипендию 95 летнему ветерану Второй мировой войны из Николаева Вагану Мнацаканяну.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
В указ «О назначении пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Второй мировой войны» значатся 27 ветеранов из разных областей Украины, среди которых оказался николаевец Ваган Мнацаканян.
Как известно Ваган Мнацаканян родился в Армении 27 августа 1924 года. С лета 1942 года воевал на фронтах Второй мировой войны. Принимал участие в битве за Сталинград, воевал за Ростов и Таганрог, в составе 3-го Украинского фронта воевал за Шепетовку, Тернополь и Львов. Был дважды ранен и награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». После войны продолжил службу в армии. С женой переехал в Николаев, где проживает и сейчас. В свое время был депутатом городского совета, возглавлял ветеранскую организацию.
Напомним, в мае 2015 года за личное мужество, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи тогдашний Президент Украины Петр Порошенко наградил Вагана Мнацаканяна орденом Богдана Хмельницкого ІІ.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненную стипендию 95 летнему ветерану Второй мировой войны из Николаева Вагану Мнацаканяну.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
В указ «О назначении пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Второй мировой войны» значатся 27 ветеранов из разных областей Украины, среди которых оказался николаевец Ваган Мнацаканян.
Как известно Ваган Мнацаканян родился в Армении 27 августа 1924 года. С лета 1942 года воевал на фронтах Второй мировой войны. Принимал участие в битве за Сталинград, воевал за Ростов и Таганрог, в составе 3-го Украинского фронта воевал за Шепетовку, Тернополь и Львов. Был дважды ранен и награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». После войны продолжил службу в армии. С женой переехал в Николаев, где проживает и сейчас. В свое время был депутатом городского совета, возглавлял ветеранскую организацию.
Напомним, в мае 2015 года за личное мужество, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи тогдашний Президент Украины Петр Порошенко наградил Вагана Мнацаканяна орденом Богдана Хмельницкого ІІ.