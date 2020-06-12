Ваган Мнацаканян и мэр Николаева Александр Сенкевич

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненную стипендию 95 летнему ветерану Второй мировой войны из Николаева Вагану Мнацаканяну.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В указ «О назначении пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Второй мировой войны» значатся 27 ветеранов из разных областей Украины, среди которых оказался николаевец Ваган Мнацаканян.

Как известно Ваган Мнацаканян родился в Армении 27 августа 1924 года. С лета 1942 года воевал на фронтах Второй мировой войны. Принимал участие в битве за Сталинград, воевал за Ростов и Таганрог, в составе 3-го Украинского фронта воевал за Шепетовку, Тернополь и Львов. Был дважды ранен и награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». После войны продолжил службу в армии. С женой переехал в Николаев, где проживает и сейчас. В свое время был депутатом городского совета, возглавлял ветеранскую организацию.

Напомним, в мае 2015 года за личное мужество, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи тогдашний Президент Украины Петр Порошенко наградил Вагана Мнацаканяна орденом Богдана Хмельницкого ІІ.