Социальная сеть Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей из России, Китая и Турции из-за подозрений в пропаганде.

Об этом говорится в сообщении в блоге компании, пишет hromadske.

— Сегодня мы вносим 32 242 аккаунты в архив информационных операций, связанных с государствами. Они включают три отдельные группы операций, которые мы приписываем КНР, России и Турции. Каждый аккаунт и фрагмент содержания, связанный с этими операциями, навсегда удален с сервиса, - говорится в публикации.

Отмечается, что аккаунты были заблокированы из-за различных нарушений политики Twitter относительно манипуляций.

Twitter также идентифицировал 23 750 активных учетных записей, которые создавали контент, благоприятный для КНР. Еще 150 000 аккаунтов использовались для ретвитов этого контента. Аккаунты «распространяли геополитические рассказы, благоприятные для Коммунистической партии Китая».

1 152 учетных записи из России занимались политической пропагандой внутри страны. Утверждается, что сеть аккаунтов делала репосты ради политических целей, в частности продвижения политсилы «Единая Россия».

Также компания обнаружила 7 340 аккаунтов, которые использовали скоординированную несанкционированную деятельность, что в первую очередь была ориентирована на внутреннюю аудиторию в Турции. Как отмечается, фейковые и скомпрометированные учетные записи использовалась для усиления политического контента, благоприятного для властной политической «Партии справедливости и развития», и поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что в ЕС призвали компании Facebook (FB.O), Google (GOOGL.O) и Twitter (TWTR.N) ежемесячно предоставлять отчеты о борьбе с дезинформацией.