В регионах, где уже разрешили работу ресторанов, ежедневно проводят рейды с целью проверки соблюдения карантинных норм. В 50 – 70 заведениях фиксируют нарушения.

Об этом заявил глава столичной Госпродслужбы Олег Рубан, передают Буквы.

Он напомнил, что в городе Киев, а также в восьми областях, где пока нет благоприятной эпидситуации, работы ресторанов разрешена на летних площадках и на внос.

При этом, нарушения фиксируются именно в работе ресторанов, которые открыли помещения для посетителей.

— Если есть люди внутри, то есть опасность заражения людей, – рассказал Олег Рубан.

В каждом регионе страны специальные мобильные группы проводят рейды. Рейды проводятся вместе с представителями муниципальной полиции, а также местных властей.

— И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усиленная эта работа по всему городу, – отметил Олег Рубан.

Напомним, что в Киеве закрываются заведения сети Pizza Celentano. Раньше в столице их было 45, сейчас два, но их вскоре тоже закроют.