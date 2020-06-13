Ли Вэньлян, врач из Уханя, который одним из первых пытался предупредить Китай о начинающейся эпидемии коронавируса, стал отцом.
Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщило агентство Пэнпай.
О радостном событии женщина, еще недавно хоронившая мужа, сообщила в своем аккаунте в соцсети WeChat.
— Муж, ты видишь это там, в раю? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет, - написала она.
Напомним, 34-летний доктор Ли Вэньлян, который еще в конце декабря предупреждал о смертельном коронавирусе, умер в феврале этого года.
Ли Вэньлян, врач из Уханя, который одним из первых пытался предупредить Китай о начинающейся эпидемии коронавируса, стал отцом.
Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщило агентство Пэнпай.
О радостном событии женщина, еще недавно хоронившая мужа, сообщила в своем аккаунте в соцсети WeChat.
— Муж, ты видишь это там, в раю? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет, - написала она.
Напомним, 34-летний доктор Ли Вэньлян, который еще в конце декабря предупреждал о смертельном коронавирусе, умер в феврале этого года.