В Украине по состоянию на 9:00 14 июня зафиксировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом информирует телеграм-канал Министерства здравоохранения Украины «Коронавирус в регионах».

С начала эпидемии зафиксировано 31154 случая COVID-19, из них — 889 летальных, 14082 выздоровели.

Статистика по областям:

Винницкая область — 1393

Волынская область — 1398

Днепропетровская область — 998

Донецкая область — 292

Житомирская область — 1045

Закарпатская область — 1632

Запорожская область — 527

Ивано-Франковская область — 1728

Кировоградская область — 582

Киев — 3904

Киевская область — 1995

Львовская область — 2797

Луганская область — 56

Николаевская область — 321

Одесская область — 1099

Полтавская область — 278

Ровенская область — 2341

Сумская область — 215

Тернопольская область — 1427

Харьковская область — 1521

Херсонская область — 180

Хмельницкая область — 556

Черновицкая область — 3916

Черкасская область — 543

Черниговская область — 410

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.