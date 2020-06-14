В Украине по состоянию на 9:00 14 июня зафиксировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Об этом информирует телеграм-канал Министерства здравоохранения Украины «Коронавирус в регионах».
С начала эпидемии зафиксировано 31154 случая COVID-19, из них — 889 летальных, 14082 выздоровели.
Статистика по областям:
Винницкая область — 1393
Волынская область — 1398
Днепропетровская область — 998
Донецкая область — 292
Житомирская область — 1045
Закарпатская область — 1632
Запорожская область — 527
Ивано-Франковская область — 1728
Кировоградская область — 582
Киев — 3904
Киевская область — 1995
Львовская область — 2797
Луганская область — 56
Николаевская область — 321
Одесская область — 1099
Полтавская область — 278
Ровенская область — 2341
Сумская область — 215
Тернопольская область — 1427
Харьковская область — 1521
Херсонская область — 180
Хмельницкая область — 556
Черновицкая область — 3916
Черкасская область — 543
Черниговская область — 410
Напомним, вчера в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
В Украине по состоянию на 9:00 14 июня зафиксировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Об этом информирует телеграм-канал Министерства здравоохранения Украины «Коронавирус в регионах».
С начала эпидемии зафиксировано 31154 случая COVID-19, из них — 889 летальных, 14082 выздоровели.
Статистика по областям:
Винницкая область — 1393
Волынская область — 1398
Днепропетровская область — 998
Донецкая область — 292
Житомирская область — 1045
Закарпатская область — 1632
Запорожская область — 527
Ивано-Франковская область — 1728
Кировоградская область — 582
Киев — 3904
Киевская область — 1995
Львовская область — 2797
Луганская область — 56
Николаевская область — 321
Одесская область — 1099
Полтавская область — 278
Ровенская область — 2341
Сумская область — 215
Тернопольская область — 1427
Харьковская область — 1521
Херсонская область — 180
Хмельницкая область — 556
Черновицкая область — 3916
Черкасская область — 543
Черниговская область — 410
Напомним, вчера в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.