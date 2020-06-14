Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцин от коронавируса. Дозы вакцины будут разделены в соответствии с численностью населения.
Об этом сообщает Welt.
По данным министерства здравоохранения Германии, разработка вакцины может быть завершена к концу года.
Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены относительно численности населения.
Идет речь о закупке вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания.
— Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем, — сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США разработали вакцину от коронавируса, 2 миллиона доз которой выйдут на рынок в случае успешной проверки на безопасность.
Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцин от коронавируса. Дозы вакцины будут разделены в соответствии с численностью населения.
Об этом сообщает Welt.
По данным министерства здравоохранения Германии, разработка вакцины может быть завершена к концу года.
Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены относительно численности населения.
Идет речь о закупке вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания.
— Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем, — сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США разработали вакцину от коронавируса, 2 миллиона доз которой выйдут на рынок в случае успешной проверки на безопасность.