В след за семейством черных лебедей пополнение произошло у их пернатых братьев — лебедей-шипунов. Сегодня, 14 июня, лебеденок, вылупившийся из первой кладки, впервые спустился на воду.

Об этом идет речь в видео-сюжете Николаевского зоопарка.

— 26 апреля наши лебеди-шипуны отложили свое первое яйцо первой кладки. Они долго строили свое гнездо, никто им не мешал, посетителей не было. У нас вылупился первый птенец — лебеденок. Сегодня утром мама вывела лебеденка на воду в сопровождении отца семейства. Лебеденок благополучно спустился, поплавал, точно так же поднялся в гнездо, — рассказала заместитель заведующего отдела орнитологии Елена Олейник.

В зоопарке ожидают пополнение в семействе белых лебедей и напоминают, что черные лебеди с их первым птенцом уже находятся на экспозиции. Долгожданное появление на свет птенца произошло в апреле.

Напомним, в начале января в результате обмена Николаевский зоопарк получил молодую пару синеязыких сцинков (Tiliqua scincoides). Животных обменяли на рожденных в отделе акватеррариума тонкохвостых полозов (Orthriophis taeniurus).