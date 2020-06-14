В мае вновь резко усилился приток беженцев в Европейский союз после заметного снижения в апреле, вызванного пандемией коронавируса. В целом за год стало на 6% меньше нелегальных переходов границ ЕС.

Об этом сообщает DW.

В прошлом месяце Европейская пограничная служба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ Евросоюза на главных миграционных маршрутах — почти втрое больше, чем в апреле.

В апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии коронавируса. В целом, Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов - это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым популярным маршрутом для мигрантов является путь через Турцию, Грецию и Италию.

Напомним, в феврале Турция открыла границы в ЕС для сирийских беженцев.