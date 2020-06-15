С сегодняшнего дня, 15 июня, в Украине восстанавливается международное авиасообщение после ограничений из-за пандемии коронавируса.

Об этом ранее заявлял директор аэропорта Павел Рябикин, передает Громадське.

По его словам, аэропорт «Борисполь» возобновит работу и планирует обслуживать 15 рейсов в день.

В то же время страны Европы останутся закрыты для Украинской до 1 июля. Запрет на туристические поездки иностранцев, который должен был завершиться 15 июня, продлен до 30 июня.

Сейчас в Европейский Союз могут улететь только люди, которые постоянно проживают в ЕС, граждане стран-членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Также въезд в Евросоюз позволяют медикам и исследователям, людям, перевозящим товары, и пограничникам.

Поэтому единственный зарубежный рейс, которым смогут воспользоваться украинцы - Киев-Минск. Остальные доступны только иностранцам через карантинные ограничения. По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 15 июня доступны рейсы международного авиасообщения в:

— Албанию, США — без ограничений на границе, без тестирования;

— Великобританию — карантин 14 дней

— Турцию — без ограничений на границе, тестирование по прибытию;

— Тунис с 27 июня, с прохождением тестирования по прибытию.

После улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия границ с:

— Кипром и Черногорией — ситуация будет пересматриваться раз в неделю

— Грузией и Грецией — с 1 июля.

Напомним, Европейский Союз планирует снять ограничения на перемещение через внутренние границы до конца июня, а также с начала июля разрешить гражданам перемещение «без крайней необходимости» через внешние границы.