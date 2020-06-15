В Украине на сегодняшний день реальная стоимость прожиточного минимума составляет более 4 тысяч гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Интерфакс-Украина.

— Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тысяч гривен, заявила министр социальной политики Марина Лазебная, — указано в сообщении.

Министр считает, что сегодня нужно изменить подходы и сферу применения прожиточного минимума. Это связано с тем, что на данный момент в 40 законах выплаты, штрафы и надбавки привязаны к прожиточному минимуму, в связи с чем у государства сложилась патовая ситуация, когда из-за искусственно созданного низкого прожиточного минимума власть не может эффективно управлять социальными стандартами.

Лазебная также добавила, что совместно с профильным комитетом Рады работают над тем, чтобы изменить формулу определения суммы: это будет или 40% от средней зарплаты, или нормативно-структурный метод. Суть метода — определять стоимость продуктов питания, которые заложены в прожиточный минимум — за основу берутся показатели Министерства здравоохранения о том, сколько нужно человеку потреблять разных продуктов.

Согласно государственному бюджету на 2020 год, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 составляет 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.

Напомним, в декабре 2019 года правительство одобрило законопроект, который отменяет привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам, по расчетам Кабмина, это повысит «минимум» до 4 тысяч 200 гривен в месяц.