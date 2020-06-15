Власти Ирана ограничили предоставление государственными учреждениями услуг по планированию семьи, чтобы увеличить рождаемость. В частности, государственные больницы не будут проводить вазектомию (операции по стерилизации мужчин), а женщинам продавать контрацептивы только в случае угрозы здоровью.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что при этом частные учреждения могут продолжать делать операции по стерилизации мужчин продавать контрацептивы без ограничений.

Такое решение власти страны приняли на фоне снижения уровня рождаемости и старения населения. Как отмечает BBC, ежегодный прирост населения в Иране упал до менее 1%. Министерство здравоохранения Ирана прогнозирует, что в случае продолжения этой тенденции страна может стать одной из самых «старых» через 30 лет.

Напомним, в январе 2020 года Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Всего в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч людей. Распределение по полу: 20,01 миллионов женщин, 17,28 миллионов мужчин.