Количество ядерных боеголовок, которые есть у ядерных государств, уменьшилось за год примерно на 500 единиц.

Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), передаёт Укринформ.

— Девять ядерных стран, в частности, США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, вместе имеют, по состоянию на начало 2020 года, 13 400 ядерных боеголовок, - говорится в пресс-релизе.

По подсчетам SIPRI, в начале 2019 года эта цифра составляла 13 865 единиц.

Как отметили в Институте, уменьшение ядерных боеголовок в мире в прошлом году произошло благодаря утилизации старых ядерных боеголовок в США и России, которые вместе владеют 90% всех ядерных боеголовок в мире.

Отмечается, что Вашингтон и Москва работают над модернизацией ядерного оружия и расширили его роль в своих военных доктринах.