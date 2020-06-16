Количество ядерных боеголовок, которые есть у ядерных государств, уменьшилось за год примерно на 500 единиц.
Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), передаёт Укринформ.
— Девять ядерных стран, в частности, США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, вместе имеют, по состоянию на начало 2020 года, 13 400 ядерных боеголовок, - говорится в пресс-релизе.
По подсчетам SIPRI, в начале 2019 года эта цифра составляла 13 865 единиц.
Как отметили в Институте, уменьшение ядерных боеголовок в мире в прошлом году произошло благодаря утилизации старых ядерных боеголовок в США и России, которые вместе владеют 90% всех ядерных боеголовок в мире.
Отмечается, что Вашингтон и Москва работают над модернизацией ядерного оружия и расширили его роль в своих военных доктринах.
По данным SIPRI, мировые военные расходы в 2019 году выросли до $ 1917 миллиардов, это самый большой годовой прирост с 2010 года.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его стране нужно строить свои ракеты, раз уж Россия отказалась совместно разрабатывать ракетное вооружение и предоставить полигон для его испытаний.
Количество ядерных боеголовок, которые есть у ядерных государств, уменьшилось за год примерно на 500 единиц.
Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), передаёт Укринформ.
— Девять ядерных стран, в частности, США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, вместе имеют, по состоянию на начало 2020 года, 13 400 ядерных боеголовок, - говорится в пресс-релизе.
По подсчетам SIPRI, в начале 2019 года эта цифра составляла 13 865 единиц.
Как отметили в Институте, уменьшение ядерных боеголовок в мире в прошлом году произошло благодаря утилизации старых ядерных боеголовок в США и России, которые вместе владеют 90% всех ядерных боеголовок в мире.
Отмечается, что Вашингтон и Москва работают над модернизацией ядерного оружия и расширили его роль в своих военных доктринах.
По данным SIPRI, мировые военные расходы в 2019 году выросли до $ 1917 миллиардов, это самый большой годовой прирост с 2010 года.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его стране нужно строить свои ракеты, раз уж Россия отказалась совместно разрабатывать ракетное вооружение и предоставить полигон для его испытаний.