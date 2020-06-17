Об этом сообщает Укринформ.

Это сделано, чтобы школьники на карантине могли прочитать книги по программе или просто провести время за чтением.

Ученики школ, которые участвуют в эксперименте, могут выбрать книги из каталога, включающего более 150 тысяч наименований. Дроны принадлежат компании Wing Aviation, входящей в калифорнийский холдинг Alphabet наряду с Google. Беспилотники доставят книги бесплатно — к порогу дома.

Напомним, что «Киевтеплоэнерго» и украинская компания DroneUA реализовывает пилотный проект дронов для дезинфекции больших промышленных территорий.