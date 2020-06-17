Начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что на трассах Н-11 Днепр — Николаев и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, при их реконструкции, не были предусмотрены места для установки весовых комплексов, чтобы выявлять большегрузы с перевесом.
Об этом шла речь вчера, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры.
Глава «Укртрансбезопасности» в области отметил, что на участках этих дорог проектировщик не предусмотрел площадки для того, чтобы проверять грузовые автомобили на весовой контроль. По словам Александра Гринюка, в скором времени по этим дорогам поедут большегрузы с урожаем, которые необходимо проверять.
— Я смотрю, что мы строим две национальные дороги: Н-11 и Н-14, да? На всём протяжении участка дороги нет площадки для того, чтобы мы могли проверять грузовые автомобили на весовой контроль. Я поехал туда, мы поехали с Невеселым (начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области – ред.), посмотрели, и мы нигде не можем поставить. Я понимаю Невеселого, потому что проект делал не он, но на сегодняшний день, чтобы сохранять два направления – Кировоград и Новый Буг, нам нужны там площадки. Сейчас пойдут первые потоки урожая туда, - рассказал Александр Гринюк.
Чиновник отметил, что не знает, как теперь решить вопрос с отсутствием необходимых площадок на национальных трассах Н-11 и Н-14.
Он также добавил, что к его предложению установить ГВК на основных въездах в Николаев, чтобы перекрыть движение транзитного транспорта с перевесом по городу, не прислушались.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.
Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что на трассах Н-11 Днепр — Николаев и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, при их реконструкции, не были предусмотрены места для установки весовых комплексов, чтобы выявлять большегрузы с перевесом.
Об этом шла речь вчера, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры.
Глава «Укртрансбезопасности» в области отметил, что на участках этих дорог проектировщик не предусмотрел площадки для того, чтобы проверять грузовые автомобили на весовой контроль. По словам Александра Гринюка, в скором времени по этим дорогам поедут большегрузы с урожаем, которые необходимо проверять.
— Я смотрю, что мы строим две национальные дороги: Н-11 и Н-14, да? На всём протяжении участка дороги нет площадки для того, чтобы мы могли проверять грузовые автомобили на весовой контроль. Я поехал туда, мы поехали с Невеселым (начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области – ред.), посмотрели, и мы нигде не можем поставить. Я понимаю Невеселого, потому что проект делал не он, но на сегодняшний день, чтобы сохранять два направления – Кировоград и Новый Буг, нам нужны там площадки. Сейчас пойдут первые потоки урожая туда, - рассказал Александр Гринюк.
Чиновник отметил, что не знает, как теперь решить вопрос с отсутствием необходимых площадок на национальных трассах Н-11 и Н-14.
Он также добавил, что к его предложению установить ГВК на основных въездах в Николаев, чтобы перекрыть движение транзитного транспорта с перевесом по городу, не прислушались.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.
Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.