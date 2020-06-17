Начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что на трассах Н-11 Днепр — Николаев и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, при их реконструкции, не были предусмотрены места для установки весовых комплексов, чтобы выявлять большегрузы с перевесом.

Об этом шла речь вчера, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры.

Глава «Укртрансбезопасности» в области отметил, что на участках этих дорог проектировщик не предусмотрел площадки для того, чтобы проверять грузовые автомобили на весовой контроль. По словам Александра Гринюка, в скором времени по этим дорогам поедут большегрузы с урожаем, которые необходимо проверять.

— Я смотрю, что мы строим две национальные дороги: Н-11 и Н-14, да? На всём протяжении участка дороги нет площадки для того, чтобы мы могли проверять грузовые автомобили на весовой контроль. Я поехал туда, мы поехали с Невеселым (начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области – ред.), посмотрели, и мы нигде не можем поставить. Я понимаю Невеселого, потому что проект делал не он, но на сегодняшний день, чтобы сохранять два направления – Кировоград и Новый Буг, нам нужны там площадки. Сейчас пойдут первые потоки урожая туда, - рассказал Александр Гринюк.

Чиновник отметил, что не знает, как теперь решить вопрос с отсутствием необходимых площадок на национальных трассах Н-11 и Н-14.

Он также добавил, что к его предложению установить ГВК на основных въездах в Николаев, чтобы перекрыть движение транзитного транспорта с перевесом по городу, не прислушались.

Отметим, что на Николаевщине фуры нередко проезжают пункты габаритно-весового контроля с перегрузом, либо же объезжают их через поля. Добавим, что основной пик активности движения большегрузов, в том числе и с нарушением норм габаритно-весового контроля, приходится на летний и осенний периоды.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.