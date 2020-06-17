Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3 тысяч 400 гривен.

Об этом она сказала на брифинге в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

«По результатам всех этих программ средний размер пенсий в стране уже вырос до 3 тысяч 400 гривен», — сказала Марина Лазебная.

В частности, она рассказала, что 10,6 миллиона пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тысяч гривен, получили одноразовую денежную помощь в размере 1 тысячи.

Кроме того, добавила она, в мае в стране провели индексацию пенсий для более 8 миллионов пенсионеров.

По словам Марины Лазебной, средний размер повышения составил 260 гривен.

Также она напомнила, что с 1 апреля полтора миллиона пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем на 500 гривен.

Ранее в Кабмине заявили, что транш от МВФ, который получит Украина, не повлияет на вопрос пенсионного возраста и другие вещи, которые касаются пенсий.