Испания проведет государственную церемонию, чтобы почтить жертв пандемии коронавируса. В стране умерли более 27 тысяч человек.

Об этом сообщает АР.

По словам премьер-министра Педро Санчеса 16 июля состоится государственная церемония для памяти более 27 тысяч людей, умерших вследствие заболевания коронавирусом.

Как отмечается, на церемонии будет председательствовать король Испании Фелипе VI. Также на ней будут присутствовать высокопоставленные Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

Всего в Испании было зафиксировано более 291 тысяча подтвержденных случаев инфицирования коронавируса, из них более 27 тысяч человек умерли.

Напомним, ранее пятьдесят родственников умерших от COVID-19 в Италии подали в прокуратуру Бергамо иски против государства, обвиняя его в недостаточных действиях в борьбе с эпидемией в стране.