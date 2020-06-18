Сегодня, 18 июня, жители поселка Березанка в Николаевской области перекрыли трассу для проезда большегрузов, которые разбивают недавно отремонтированную дорогу.

Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Березанского райсовета Андрей Гроза.

По его словам фуры с перегрузом принадлежат компании, которая строит солнечную электростанцию в Николаевской области. При этом депутат добавил, что у инвестора есть согласованию онина проезд большегрузов через Одесскую область, при этом согласования на проезд дорогами Николаевской области — нет.

В связи с этим жители Березанского района перекрыли трассу на выезде из поселка Березанска в сторону села Краснополье.

— Жители района перекрыли дорогу, потому что идут большегрузы через Березанку, Краснополье, через Ташино на Прогрессовку. Там инвесторы строят солнечные батареи. Сейчас идет машины, большегрузы со щебнем — тонн по 40-50 с перевесом и убивают дороги. Дорога областного значения. В прошлом году ее ремонтировали, делали текущий ремонт. Чуть больше 7 миллионов потратили на дорогу. Впервые за пять лет ей уделили внимание, а сейчас инвестора успешно ее убивают. По согласованию они должны ездить через Одесскую область. С Николаевской областью у них согласование не подписано. Для того, чтобы проезжать по нашим дорогам они должны были подписать соглашение, что согласно акту дефектовки, после окончания они восстановили дорожное покрытие. Сейчас люди ждут этих представителей. Уже подъезжая глава администрации Березанского района. Будем звонить в облгосадминистрацию и может вызовем «Укртрансбезопасность» на дорогу, - рассказал Андрей Гроза.

Напомним, что норвежская компания Scatec Solar строит в селе Прогрессовка Николаевской области солнечную электростанцию. При этом, жители Березанского района жаловались, что фуры компании разрушают им дорогу. В октябре 2019 года жители сел Краснополье и Ташино блокировали на выезде из Березанки дорогу, перекрыв проезд для 9 фур.